Генерал-майор Саад Масуд, работавший в службе безопасности экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, умер в частной тюрьме "Митига".

Сотрудник СБ бывшего главы Ливии оказался в заточении практически сразу же после смерти последнего легитимного правителя североафриканской страны. Сегодня в Сети появилась информация о смерти Масуда. Однако каких-либо подробностей о его последних минутах пока нет, передает Федеральное агентство новостей.

Два года назад так называемое Правительство национального согласия (ПНС) вынесло решение об освобождении генерал-майора, однако террористы группировки RADA во главе с Абд аль-Рауфой Каррой отказались выпускать на свободу сторонника Каддафи.

Во время пандемии COVID-19 главарь "МВД" ПНС Фатхи Башага распорядился о размещении в "Митиге" больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим многие арестанты могли попросту заразиться опасным заболеванием.

Также в опасности продолжают находиться российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Боевики RADA похитили их на территории Ливии в мае прошлого года и до сих пор незаконно удерживают в "Митиге" без предъявления каких-либо официальных обвинений.