Британский посол поблагодарила МИД РФ и "Аэрофлот" за помощь в отправке британцев домой

Британский посол в РФ Дебора Броннерт оценила помощь МИД РФ и "Аэрофлот" в возвращении британцев на родину, сообщил телеканал RT.

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт поблагодарила МИД России и "Аэрофлот" за помощь в отправке 19 британских граждан домой. Об этом Броннерт написала в своем Twitter-аккаунте, сообщает RT.

В связи с коронавирусом в Великобритании продлили карантин на три недели. По последней информации, в стране от коронавирусной инфекции погибло более 14,5 тысячи человек.

Авиакомпания "Аэрофлот" временно прекратила продажу билетов на международные авиарейсы.

В России по данным на 17 апреля 36 793 заболевших коронавирусной инфекцией человек, 3 057 вылечившихся пациентов, 313 человек с этим заболеванием скончались.