Доктор Мясников заявил, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда

COVID-19 никогда не исчезнет, считает главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Медик рассказал, что человеку придется жить с ним всегда, а потому хорошо бы приобрести к новому коронавирусу коллективный иммунитет.

«До появления вакцины это обозначает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, неприятно, но нетрагично», — констатировал доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Врач добавил, что симптомы ОРВИ, по которым предварительно определяют COVID-19, чаще всего не проявляются, поэтому человек может даже не знать, что заражен и распространять инфекцию.

«Это обозначает, что до этого времени болезнь будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь», — добавил Мясников.

В завершение медик резюмировал, что коронавирусы летучих мышей для современного мира – не новость. В прошлом не были так развиты вирусология и СМИ, и все пускалось на самотек.

По данным оперштаба на 18 апреля, в России случаи заболевания зафиксированы во всех 85 субъектах страны. В 46 из них количество заражённых превысило 100 человек. На первом месте по инфицированным в РФ остается Москва. Сейчас в столице выявлено 20 754 случаев заражения.