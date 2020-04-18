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15:59   18 Апреля 2020
Россия

Американские эксперты оценили мощность российской ракеты «Циркон»

Американские эксперты оценили мощность российской ракеты «Циркон»

Эксперты из американского издания «The National Interest» 17 апреля написали, что ракета «Циркон» без труда продырявит авианосец. 

Среди характеристик ракеты специалисты отметили, что она развивает скорость более пяти Махов, активно маневрирует в полете, становясь почти недосягаемой для систем ПВО, и предоставляет совершенно новые возможности для вооруженных сил России.

«Она генерирует так много кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка получит такую мощь, что ей не составит труда проделать большую дыру в авианосце», — отметили авторы статьи.

Особое внимание было уделено носителям, на которые будет устанавливаться «Циркон». Эксперты предположили, что это будут атомные субмарины проекта 885 «Ясень». По их оценкам, первые испытания пройдут в ближайшее время.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #вооружение

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