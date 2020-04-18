Водителя с подтвержденным COVID-19 задержали за нарушение самоизоляции в Зеленограде

Водитель с диагностированной коронавирусной инфекцией был задержан в Зеленограде за нарушение самоизоляции.

В салоне автомобиля обнаружили пассажира с собакой. Нарушителей смогли найти благодаря автоматизированной системе.

Транспортное средство засекли на Панфиловском проспекте с помощью камер фотовидеофиксации (всего их работает 2500 в Москве).

Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. В машине также находился пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. Обоих направили на лечение в больницу в Коммунарку, рассказали в столичном департаменте транспорта.

В сопровождении экипажа ДПС собаку, тоже находившуюся в автомобиле, доставили домой. Машину отправили на спецстоянку, нарушитель сможет забрать ее после выписки из больницы.