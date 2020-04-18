Депутат Федоров назвал Google американским агентом в РФ

Американская компания Google на территории России не подчиняется нашим законам, а следует законодательству США, об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

По словам парламентария, именно поэтому корпорация без объяснения причин заблокировала аккаунт ФАН на видеохостинге YouTube. Федоров назвал обычной западной практикой блокировку российских ресурсов, особенно если они рассказывают об успехах страны.

"Я на сто процентов уверен, что это цензура. Для YouTube это нормально, он даже обращение нашего президента Владимира Путина заблокировал", — цитирует парламентария ФАН.

Как считает Федоров, Google на территории России является американским агентом, осуществляющим пропагандистские действия, направленные против нашего народа и государства. По словам депутата, он готов оказать поддержку ФАН, сделав ряд депутатских запросов в компетентные органы на тему блокировки ФАН на YouTube. Ранее аналогичные запросы сделал депутат Госдумы Сергей Вострецов, направив письма в Генпрокуратуру, ФАС и РКН.

В ночь на 17 апреля компания Google заблокировала канал ФАН на YouTube, не объяснив причин такого решения. В компании лишь отметили, что удаление связано с некими нарушениями. Редакция ФАН всегда внимательно относилась к соблюдению российского и международного законодательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал блокировку канала ФАН недопустимым и неприемлемым решением со стороны YouTube.