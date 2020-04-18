Штаты разрабатывают комплексы, способные глушить спутники России и Китая

Американские специалисты разрабатывают комплексы, которые будут создавать помехи для работы космических спутников из Китая и России в случае конфликта. Такое заявление сделал начальник подразделения Центра космических и ракетных систем ВВС США подполковник Стивен Броген.

Будут работать в общей сложности 48 спутников, 16 из которых начали эксплуатировать в марте 2020 года. Главная цель разработок — приготовиться к возможному конфликту Соединенных Штатов с Россией и Китаем и нарушить в таком случае работу спутниковых систем. Броген утверждает, что это не агрессия, а защита.

«Ничего, что мы делаем в Космических силах, не является наступательным по своей природе, где мы, на самом деле, догоняем противника», — передает его слова информационное агентство Bloomberg.

Над комплексами работает компания L3Harris Tecnologies Inc, расположенная в городе Мельбурн штата Флорида. Полностью завершить работу над проектом она планирует к 2027 году. Принцип работы комплексом компания не раскрывает.

Агентство не называет первую модель комплексов, которая уже начала работать. Вторая серия комплексов получила название Meadowland, четыре таких системы планируют передать американским военным в октябре 2022 года, а еще 28 к 2027 году.