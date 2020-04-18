Украина завидует российскому «Прорыву» из-за упадка военной промышленности

Российским модернизированным танкам Т-90 не удалось увернуться от критики украинских военных обозревателей. В журнале Defense Express вышла статья, в которой новую модификацию Т-90М «Прорыв» обозвали «недоарматой» и упадком военной промышленности РФ.

«Это зависть и ревность. Просто украинская танковая промышленность находится, извините меня, в заднице. Харьковский завод имени Малышева входил в один из лучших заводов Советского союза. Но теперь Украина потеряла всю свою компетенцию», — отреагировал на статью военный обозреватель Виктор Литовкин.

Украинцы негодуют, что уж больно простой и немощный вышел новый Т-90. Всего-то около 1200 лошадиных сил. Хотя у «хваленого» украинского «Оплота» такая же мощность, но о нем почему-то решили журналисты умолчать.

Система управления огнем тоже не понравилась украинцам: она перекочевала из крупного проекта «Армата» — танка Т-14, который журналисты назвали «недоработанным», хотя о перспективах проекта и экспорте писали даже американцы в National Interest. Не понравилось обозревателям и отсутствие традиционного визора в новом танке: его конструкторы тоже модернизировали и заменили современными мониторами, которые оснащены тепловизорами.

Под критику попал даже «военный wi-fi», который позволяет создать связь между другими танками и таким образом координировать действия. Военный эксперт Литовкин видит лишь некомпетентность в обзоре украинского издания.

«Они даже не могут выполнить свои контракты на поставку бронетехники в Ирак. А в прошлом году на соревнованиях по танковому биатлону, который проводили «натовцы» они заняли последнее место. Их танк вообще развалился! Поэтому это как минимум некомпетентно с их стороны рассуждать о танковой мощи другой страны. Это смешно!», — сказал Литовкин «Политике сегодня».

В 2009 году Киев и Багдад заключили сделку: Украина обязалась отремонтировать для ближневосточной страны вертолет МИ-8Т на сумму 3,6 миллиона долларов, поставить шесть самолетов АН-32Б на 99 миллионов долларов, а также 420 единиц колесных бронетранспортеров на 457,5 миллиона долларов. Спустя шесть лет результат сделки выглядел так: Украина получила деньги, но изготовила шесть самолетов и поставила лишь 88 бронетранспортеров. Куда исчезли остальные – загадка.

В 2015 году у Киева сорвалась сделка с Таиландом. Страна рассчитывала заменить устаревшую американскую технику за счет танков «Оплот». Не вышло. 49 экземпляров хотели направить еще в 2011-м году. Тогда Бангкок заплатил 240 миллионов долларов, однако получить бронемашины в срок не удалось. Выполнили контракт только в 2018 году.

Но журналисты в Defense Express об этом не вспоминают. Говорят лишь, что даже модернизировать старый парк Т-90 до «Прорыва» у России не выйдет из-за экономического кризиса и пандемии коронавируса. Литовкин готов возразить коллегам из Украины, поскольку сейчас «Прорывы» делать как раз-таки разумно и экономно.

Ранее глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что поставки модернизированного танка «Прорыв» начнутся в текущем году.