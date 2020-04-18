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14:57   18 Апреля 2020
Общество

Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в конце мая, заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.

Ожидается, что первыми в этом году после пандемии коронавируса Турцию посетят азиатские туристы, добавил Эрсой. По его словам, пик роста заболеваний новым типом пневмонии в Турции ожидается в ближайшее время, а к началу лета в пандемии коронавируса наступит перелом. Власти планируют принять в стране первых туристов уже в конце весны, Уточнил Эрсой. Комендантский час действует в стране в выходные дни по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Коронавирус в Турции диагностировали более чем у 78 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно отслеживать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#турция #туризм #коронавирус

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