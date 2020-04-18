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14:11   18 Апреля 2020
Общество

Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Прирост случаев заражения коронавирусом в Подмосковье постепенно идет на спад, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что количество зараженных уменьшается с каждым днем, за сутки прирост составил 12%, а днем ранее — 18%. В Московской области к концу апреля планируется увеличить количество инфекционных коек до приблизительно около 7,5 тыс. Особенность коек связана с отдельно выделенным зданием, где оборудовано все для лечения пациентов зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "360".

В Москве и Подмосковье введены электронные пропуска и продлены нерабочие дни до 30 апреля. Пропуск необходим для передвижения по городу и поездки в транспорте. Вся актуальная информация о заболевших и выздоровевших размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#воробьев #рост #коронавирус

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