Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Прирост случаев заражения коронавирусом в Подмосковье постепенно идет на спад, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что количество зараженных уменьшается с каждым днем, за сутки прирост составил 12%, а днем ранее — 18%. В Московской области к концу апреля планируется увеличить количество инфекционных коек до приблизительно около 7,5 тыс. Особенность коек связана с отдельно выделенным зданием, где оборудовано все для лечения пациентов зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "360".

В Москве и Подмосковье введены электронные пропуска и продлены нерабочие дни до 30 апреля. Пропуск необходим для передвижения по городу и поездки в транспорте. Вся актуальная информация о заболевших и выздоровевших размещена на сайте стопкоронавирус.рф.