Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

 Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

 РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня

РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня
Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

 Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны
Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

 Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

 РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня

РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня
Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

 Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны
14:11   18 Апреля 2020
Общество

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В церемонии примут участие лишь несколько человек, а не тысячи паломников, как это бывает каждый год. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Храм Гроба Господня является главной святыней христианского мира. Накануне православной Пасхи в храме сходит благодатный огонь, его появление в Великую субботу считается чудом. Огонь зажигается за день до Пасхи — во время молебна, возглавляемого Иерусалимским патриархом. В центре храма находится Кувуклия — часовня над гробом Христа, которую патриарх трижды обходит крестным ходом, а затем заходит внутрь, чтобы помолиться о схождении огня.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#иерусалим #храм гроба господня #благодатный огонь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...