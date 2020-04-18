Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В церемонии примут участие лишь несколько человек, а не тысячи паломников, как это бывает каждый год. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Храм Гроба Господня является главной святыней христианского мира. Накануне православной Пасхи в храме сходит благодатный огонь, его появление в Великую субботу считается чудом. Огонь зажигается за день до Пасхи — во время молебна, возглавляемого Иерусалимским патриархом. В центре храма находится Кувуклия — часовня над гробом Христа, которую патриарх трижды обходит крестным ходом, а затем заходит внутрь, чтобы помолиться о схождении огня.