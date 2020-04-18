Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

Глава России Владимир Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу, а останется дома и поставит свечку в часовне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин и Патриарх Кирилл обменяются поздравлению по случаю праздника Пасхи.

Ранее Российская православная церковь выступила с заявлением, в котором порекомендовала верующим оставаться дома и не посещать богослужения в целях безопасности. Патриарх Кирилл также лично призвал граждан соблюдать карантинные меры.

Правительство предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности населения в период распространения коронавирусной инфекции.