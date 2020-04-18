Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

 Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

 РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня

РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня
Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

 Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны
Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

Власти Турции задумались о начале туристического сезона в мае

 Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Московской области сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и поставит свечку в часовне

 РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня

РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня
Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

Шпионаж, порнография и взломы. Чем запомнится пик популярности ZOOM

 Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны
13:47   18 Апреля 2020
Общество

Глава СР предложил Мишустину прекратить работу коллекторов из-за коронавируса

Глава СР предложил Мишустину прекратить работу коллекторов из-за коронавируса

Коллекторам предлагают запретить взыскание долгов с должников в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы "Справедливой России" Сергея Миронова.

Лидер партии озвучил данную инициативу, направленную премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Уточняется, что срок запрета на взыскание может составить один год.

Согласно тексту сообщения пресс-службы Миронова, сегодня он направил соответствующее письмо российскому премьеру. Глава партии выдвинул инициативу в связи с обращениями россиян, которые поступают ему в региональное отделение СР.

"Прошу рассмотреть предлагаемые меры также и потому, что неослабевающее давление коллекторов на граждан, находящихся в условиях самоизоляции, исключает равноправный диалог", — говорится в сообщении Миронова.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта. Российские ученые разработали тесты, которые могут обнаружить у человека антитела к коронавирусу, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#коллекторы #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...