Глава СР предложил Мишустину прекратить работу коллекторов из-за коронавируса

Коллекторам предлагают запретить взыскание долгов с должников в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы "Справедливой России" Сергея Миронова.

Лидер партии озвучил данную инициативу, направленную премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Уточняется, что срок запрета на взыскание может составить один год.

Согласно тексту сообщения пресс-службы Миронова, сегодня он направил соответствующее письмо российскому премьеру. Глава партии выдвинул инициативу в связи с обращениями россиян, которые поступают ему в региональное отделение СР.

"Прошу рассмотреть предлагаемые меры также и потому, что неослабевающее давление коллекторов на граждан, находящихся в условиях самоизоляции, исключает равноправный диалог", — говорится в сообщении Миронова.

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