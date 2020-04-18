СНСЗ построит два пассажирских судна проекта А45-90.2

Проект стоимостью 5,27 миллиарда рублей планируют завершить к концу 2024 года.

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ), который входит в состав Объединенной судостроительной корпорации заключил масштабный контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Верфь построит два пассажирских судна модели A45-90.2 для Красноярского края, они позволят сохранить бесперебойное сообщение между населенными пунктами региона по реке Енисей. Маршрут будет начинаться в Красноярске, проходить через Дудинку и возвращаться в город.

Сделку заключили 14 апреля 2020 года, она стала самой крупной за последние годы работы СНСЗ и принесет государственной компании более пяти миллиардов рублей. Первое судно под номером 716 планируют достроить к концу 2023 года, а второе со строительным номером 717 заказчик получит не позже 31 декабря 2024-го.

Теплоходы этого типа могут перевозить до 245 пассажиров на борту в комфортных каютах на расстояния до пяти тысяч километров. На суднах будут располагаться бары, ресторан, фитнес-центр с саунами, офисы для работы и камеры хранения. Можно будет купить билет первого, второго и третьего классов.

Подрядчика выбрали на открытом конкурсе в электронной форме. Участники отправляли электронное заявление, прилагали документы о характеристиках верфи, список поставщиков, сроки передачи судна и предлагали свою цену за выполнение работ.