РФ продлила срок временного пребывания иностранцев в государстве до 15 июня

Глава Российской Федерации Владимир Путин на фоне распространения нового типа коронавируса подписал указ, согласно которому в отношении зарубежных граждан не будут приниматься решения, обязующие их покинуть территорию страны.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно документу, иностранцы, находящиеся в России, до 15 июня включительно не будут подвергаться депортации или передаче зарубежной стране в соответствии с международными договоренностями РФ о реадмиссии.

Также до установленной даты не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании выданных некоторое время назад визовых карт и разрешений на работу.

18 апреля российский лидер также подписал указ о продлении действия российских паспортов и водительских прав. Речь идет о документах, срок действия которых истекает до 15 июля.