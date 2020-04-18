Соловьев уверен, что ФАН был заблокирован в Google из-за политической цензуры
Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей на видеохостинге YouTube является наглядным примером политической цензуры, полагает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Блокировка Google-аккаунта произошла 17 апреля без указания причины. Это уничтожило десятки тысяч репортажей, созданных агентством и не нарушающих правила корпорации Google, международного или российского законодательств, сообщает издание Nation News.
Соловьев негативно отнесся к этой ситуации, обозначив, что это не первый случай безосновательной блокировки со стороны западных сайтов, и это ничто иное как политическая ценура. Ранее Google забанил выступление президента РФ Владимира Путина на аккаунте НТВ.
"К Google есть очень много вопросов у различных российских ведомств", — подчеркивает журналист.
Соловьев уличает западные хостинги в двуличности: они уверяют, что выступают за свободу печати и распространения информации, а на деле ведут настоящую политику цензуры неудобной информации.