Соловьев уверен, что ФАН был заблокирован в Google из-за политической цензуры

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей на видеохостинге YouTube является наглядным примером политической цензуры, полагает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Блокировка Google-аккаунта произошла 17 апреля без указания причины. Это уничтожило десятки тысяч репортажей, созданных агентством и не нарушающих правила корпорации Google, международного или российского законодательств, сообщает издание Nation News.

Соловьев негативно отнесся к этой ситуации, обозначив, что это не первый случай безосновательной блокировки со стороны западных сайтов, и это ничто иное как политическая ценура. Ранее Google забанил выступление президента РФ Владимира Путина на аккаунте НТВ.

"К Google есть очень много вопросов у различных российских ведомств", — подчеркивает журналист.

Соловьев уличает западные хостинги в двуличности: они уверяют, что выступают за свободу печати и распространения информации, а на деле ведут настоящую политику цензуры неудобной информации.