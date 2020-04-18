Проезд в общественном транспорте Москвы с одноразовым билетом будет запрещен с 22 апреля

Использование одноразового проездного в городском общественном транспорте будет запрещено с 22 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что для проезда можно использовать карты "Тройка" и "Стрелка", единый проездной билет и социальные карты жителей столицы и Подмосковья. Ранее мэром Москвы был подписан указ о продлении режима самоизоляции до 1 мая в связи с пандемией коронавируса в стране.

В России временно прекратили работать многие компании, заведения. Граждане переведены на удаленную работу, всем рекомендовано самоизолироваться и не покидать квартиры без острой необходимости. Собянин ввел электронные пропуска для передвижения по городу, которые начали действовать с 15 апреля.

Актуальная информация об инфекции размещена на сайте стопкоронавирус.рф. и доступвсем.рф. Также можно задать вопросы по горячей линии: 8-800-2000-112. В России зафиксировано 36793 случая заражения, за последние сутки число заболевших выросло на 4785 человек, сообщает "360".