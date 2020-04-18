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12:48   18 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор передал 14 тыс. тест-систем для определения коронавируса в Белоруссию

Роспотребнадзор передал 14 тыс. тест-систем для определения коронавируса в Белоруссию

Белоруссия получила 14 000 тест-систем для определения коронавируса.

Первых заболевших коронавирусом в Белоруссии удалось выявить с помощью российских тест-систем. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что с февраля было передано порядка 14 тысяч тест-систем на безвозмездной основе.

Тест-системы компании "Вектор" были переданы 30 странам по всему миру для выявления коронавируса. Роспотребнадзор сообщает, что около 400 000 тест-систем было отправлено из России.

В настоящее время известно, что в Белоруссии заражено коронавирусом 4204 человека, по данным Всемирной организации здравоохранения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #вектор #коронавирус

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