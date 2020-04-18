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12:19   18 Апреля 2020
Политика

Володин потребовал проверить депутата от КПРФ Парфенова на наличие гражданства США

Володин потребовал проверить депутата от КПРФ Парфенова на наличие гражданства США

Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова проверят на наличие гражданства США. С таким поручением обратился спикер парламента Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания из зала прозвучало мнение, что Парфенов является американцем. Сам депутат говорит, что все происходящее связано с его "критикой" в соцсетях в адрес руководства Госдумы о процедурах принятия антикризисных законов.

В ответ на предположение из зала Володин предложил проверить появившуюся информацию. Также спикер Госдумы напомнил о существующих поправках в Конституцию, согласно которым у депутатов нет права иметь двойное гражданство или вид на жительство в иной стране. Пока соответствующие поправки не приняты, но в ГД их уже стараются придерживаться.

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Автор: Руслан Неглинный
#кпрф #гражданство сша

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