Володин потребовал проверить депутата от КПРФ Парфенова на наличие гражданства США

Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова проверят на наличие гражданства США. С таким поручением обратился спикер парламента Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания из зала прозвучало мнение, что Парфенов является американцем. Сам депутат говорит, что все происходящее связано с его "критикой" в соцсетях в адрес руководства Госдумы о процедурах принятия антикризисных законов.

В ответ на предположение из зала Володин предложил проверить появившуюся информацию. Также спикер Госдумы напомнил о существующих поправках в Конституцию, согласно которым у депутатов нет права иметь двойное гражданство или вид на жительство в иной стране. Пока соответствующие поправки не приняты, но в ГД их уже стараются придерживаться.