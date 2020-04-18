Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заразиться коронавирусной инфекцией.

Кабмин должен ежедневно предоставлять краткосрочный прогноз по числу заболеваний коронавирусом в России, соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил, что на сегодняшний день в приоритете защита граждан и поддержка экономики РФ на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.