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 Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

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11:48   18 Апреля 2020
Политика

Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заразиться коронавирусной инфекцией.

Кабмин должен ежедневно предоставлять краткосрочный прогноз по числу заболеваний коронавирусом в России, соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил, что на сегодняшний день в приоритете защита граждан и поддержка экономики РФ на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #правительство рф #коронавирус

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