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11:34   18 Апреля 2020
Общество

Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

Российские специалисты смогли разработать новую тест-систему для определения антител к коронавирусу в крови.

Разработка тест-системы по определению антител к коронавирусу завершилась в России. Об этом в социальной сети Facebook сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

По словам исследователя, сейчас завершается этап проверки работы теста, после чего авторы подадут заявку на государственную регистрацию своего открытия.

Ефимов уверен, что новая тест-система позволит определить по составу крови не только людей, уже переболевших COVID-19, но и тех, в чьей крови высокая концентрация антител сама по себе. Ученые уверены, что плазма крови таких пациентов может стать основой для вакцины против коронавируса.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #здоровье #коронавирус

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