Романовский заявил, что ФАН продолжит работу, несмотря на блокировку аккаунта в YouTube

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей видеохостингом YouTube никак не скажется на работе издания, полагает военный корреспондент ФАН Кирилл Романовский.

Он подчеркнул, что гордится своей работой в агентстве, и что не удивлен блокировкой со стороны Google, так как западная компания неоднократно банила российские материалы, оставляя за собой право не объяснять причину, сообщает ФАН.

Романовский сообщил, что этот случай блокировки, как и все прошлые — это единственное, чем могут довольствоваться западные компании, чтобы принудительно маргинализировать те или иные СМИ. Самим фактом уничтожения многолетней кропотливой работы агентства YouTube подкинул дров в костер русофобии, развязывая руки лживым экспертам.

"Мол, если заблокировали, то, значит, было за что, а авторы — маргиналы и отщепенцы", — обозначил журналист.

Романовский заверил читателей, что, несмотря на блокировку на YouTube, медиапортал будет продолжать жить в прежнем режиме, и заверил, что гордиться быть частью команды ФАН.