Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

 Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057
Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

 Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19
Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

 ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся
Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

 Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057
Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

 Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19
Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

 ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся
11:22   18 Апреля 2020
Политика

Романовский заявил, что ФАН продолжит работу, несмотря на блокировку аккаунта в YouTube

Романовский заявил, что ФАН продолжит работу, несмотря на блокировку аккаунта в YouTube

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей видеохостингом YouTube никак не скажется на работе издания, полагает военный корреспондент ФАН Кирилл Романовский.

Он подчеркнул, что гордится своей работой в агентстве, и что не удивлен блокировкой со стороны Google, так как западная компания неоднократно банила российские материалы, оставляя за собой право не объяснять причину, сообщает ФАН.

Романовский сообщил, что этот случай блокировки, как и все прошлые — это единственное, чем могут довольствоваться западные компании, чтобы принудительно маргинализировать те или иные СМИ. Самим фактом уничтожения многолетней кропотливой работы агентства YouTube подкинул дров в костер русофобии, развязывая руки лживым экспертам.

"Мол, если заблокировали, то, значит, было за что, а авторы — маргиналы и отщепенцы", — обозначил журналист.

Романовский заверил читателей, что, несмотря на блокировку на YouTube, медиапортал будет продолжать жить в прежнем режиме, и заверил, что гордиться быть частью команды ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сми #фан #youtube

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...