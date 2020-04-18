Оперштаб сообщил, что в РФ за сутки умерли 40 человек с коронавирусом

Умерли от коронавируса 40 россиян за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

По данным на 18 апреля, от COVID-19 в России с начала пандемии скончались 313 человек. За минувшие 24 часа в Москве умер 21 пациент, в Воронежской области — 4 человека, в Ингушетии — двое, еще два человека — в Псковской области.

Кроме того, по одному человеку от коронавируса за минувшие сутки умерло в Калужской, Ивановской, Новгородской, Мурманской, Свердловской, Орловской, Волгоградской и Кемеровской областях, в Хабаровском и Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге.