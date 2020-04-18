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 Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057
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11:09   18 Апреля 2020
Общество

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян, у которых было выявлено заражение китайским коронавирусом, возросло до 3057. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки из медицинских учреждений выписали 467 граждан. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, они полностью здоровы.

Распространение COVID-19 началось в конце 2019 года. Вспышка болезни произошла в китайском городе Ухане. На данные момент в мире более двух миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус

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