Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Человеческая память коротка, а усилия интерпретаторов приводят к тому, что уже через несколько недель мало кто помнит, «как все начиналось — все было впервые и вновь».

4 марта 2020 года представитель России в ОПЕК+ (глава Минэнерго Новак) демонстративно покинул заседание в Вене, не дождавшись окончания. Россия и Казахстан, союзник по Евразийскому союзу, отказались от сокращений добычи странами-членами организации на 1,5 миллиона баррелей в сутки, из которых на Россию предполагалось «повесить» сокращение в объеме 600 тысяч.

Рынок отреагировал на это вяло. 5 марта цена на нефть эталонной марки «Brent» с поставкой в мае опустилась всего лишь на 0,35% (до 51,68 доллара за баррель), а WTI даже дорожала до 47,25 доллара. Все ожидали, что Россия всего лишь торгуется, добиваясь более выгодных условий и 6 марта стороны заключат новое соглашение.

Шестого марта грянул гром — Россия отказалась участвовать в сокращении добычи и цены на нефть рухнули. При этом безошибочно была просчитана эмоциональная реакция принца Салмана — фактического диктатора Саудовской Аравии, демонстративно опустившего цены на экспортируемую нефть с обещанием залить дешевой нефтью мир и вышвырнуть Россию с рынка.

Не менее эмоционально отреагировал и президент США Дональд Трамп, немедленно обвинивший Россию (а заодно и своего ближневосточного сателлита) в развязывании войны против США.

Произошедшее после этого было ожидаемо. В полном соответствии с правилами информационной войны были смещены акценты с «Россия начала войну» на «саудиты поставят Россию на колени». Отталкиваясь от чисто арифметических действий, многочисленные «аналитики» и «эксперты» умножали размер падения на объем добываемой в России нефти и поражали обывателя убытками в триллионы рублей.

В последовавшие за этим недели основным доводом стала информация о том, что Москва согласилась на небывалое — сократить с 1 мая собственную добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки!

Эрго — Россия побеждена!

При этом все старательно обходили стороной вопрос, по какой причине Россия сначала вышла из соглашения, а потом согласилась на куда большее сокращение при значительно упавших ценах. А ведь причина лежит на поверхности.

Когда 30 ноября 2016 года Россия присоединилась к ОПЕК и родилась ОПЕК+, цена нефти составляла 47,97 долл./барр., то уже в январе 18-го поднялась до 55,98 долларов, а на пике, в октябре 2018 года, перешагнула даже рубеж в 80 долларов.

Да, Россия получала сверхдоходы, увеличивая свои резервы, так как в бюджет закладывалась цена на нефть в пределах 40–42 долларов.

Но при этом сложившиеся цены стимулировали рост добычи сланцевой нефти в США. Более дорогая в добыче, требующая больших затрат на всех этапах, вплоть до доставки до потребителя, сланцевая нефтяная индустрия Штатов всячески поддерживалась правительством, создавая миллионы рабочих мест при избыточных для страны объемах добычи.

В результате Соединенные Штаты, контролирующие всю североамериканскую нефть, начали агрессивно, не гнушаясь откровенным политическим давлением, выходить на мировой рынок торговли нефтью. Имея целью как устранить дефицит внешнеторгового баланса, так и захватить рынки традиционных стран-экспортеров нефти.

Соглашение ОПЕК+, действовавшее до марта этого года, объективно им в этом помогало. Не входя ни в какие соглашения и не связанные никакими обязательствами, американцы наращивали экспорт своей нефти. В конце ноября 2019 года The Financial Times сообщила, что по данным агентства Energy Information Administration (EIA) США впервые с 1940 года стали чистыми экспортерами, продавая в среднем за месяц на 89 тысяч барр./сутки больше, чем покупали.

Мировые СМИ восторженно цитировали слова советника президента США Буша младшего, главы консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боба Макнелли: «Речь о революции сланцевой нефти, которая переворачивает с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки». И это действительно было так.

Невзирая на добровольно взятые на себя Россией ограничения, равно как и не совсем добровольные зависящими от США странами-членами ОПЕК (прежде всего саудитами), цены на нефть поползли вниз. При этом Соединенные Штаты, в которых доходы нефтяной отрасли составляют 1,3 трлн долларов ежегодно и дают 7,6% ВВП страны, продолжали увеличивать давление на мировой рынок. EIA ожидало, что в среднем чистый экспорт американской нефти в 2020 году будет составлять 570 тыс.барр./сут. По прогнозам EIA в 2020 и 21 годах добыча нефти в США составит соответственно 13,2 млн и 13,6 млн баррелей ежедневно. С учетом примерно 5 млн барр. Мексики и Канады, Штаты превращались в мощнейшего конкурента. При этом не несущего никаких обязательств и не сдерживаемых никакими соглашениями.

Выводы о будущем экспорте российской нефти сделать было легко. Благо был пример европейского рынка газа, на который США вломились как слон в посудную лавку и остановка строительства «Северного потока-2», когда США ввели санкции не против России — против своих союзников в ЕС, прежде всего — Германии.

Остановить происходящее можно было только одним способом — демпинг (продажа по заниженным ценам с целью устранения конкурента). С учетом кратно большей себестоимости добычи сланцевой нефти, гарантированно успешный метод. Тем более, что на момент выхода России из сделки в рамках ОПЕК+ было очевидно — спрос на нефть в мире падает и будет падать на фоне бурного распространения коронавируса.

Что и произошло.

На сегодняшний день (18 марта) мировой рынок нефти претерпел кардинальные изменения. Прежде всего стало очевидным, что попытка Саудовской Аравии залить мир дешевой нефтью ожидаемо провалилась. Цены на фрахт танкеров взлетели до небес, съедая всю объявленную саудитами ссылку. Не спасло положение ни дополнительная скидка для Европы в 5 долларов, ни экстренно созванное именно Саудовской Аравией совещание ОПЕК+. На заявление сократить суммарную добычу на 9,7 млн.барр./сутки рынок ответил падением цен. Обещанное дополнительное сокращение не входящими в соглашение странами (около 5 млн.) так же нефтяных спекулянтов не успокоило — Brent торгуется на уровне 28,46 долл./барр. почти на 20%. Упали и цены на марку WTI — приблизительно на 10%.

А вот цена российской «Уралс» выросла даже в абсолютных цифрах. По данным Минфина России, баррель «Urals» 15 марта — 14 апреля стоил 19,00075 доллара. С 1 мая размер экспортной пошлины составит 6,8 доллара за тонну.

Да, это приведет к сокращению доходов и необходимости «распечатать» резервы, размер которых больше полутриллиона долларов. Но результат стоит того.

Наиболее предсказуемой жертвой оказалась Саудовская Аравия. Бюджет которой формировался, исходя из 71 долл./барр. Заявляя цену на свою суперлегкую нефть с доставкой на терминал Италии в 9,75 доллара, саудиты все равно не могут найти покупателей из-за заполненных хранилищ. Не спасает положение даже озвученная министром энергетики Ирана договоренность Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии дополнительно сократить на троих добычу еще на 2 млн.барр.

Аналогичные проблемы и у американских нефтяников. Прежде всего — сланцевиков. В период 26 марта — 10 апреля, добыча нефти в США официально сократилась на 700 тысяч барр./сут. Еще 250 тысяч Трамп согласился убрать в счет квоты Мексики. Одновременно комиссары Железнодорожной комиссии в Техасе (регулятор нефтяной отрасли штата) рекомендовали сократить добычу нефти на миллион баррелей — около 20% общей добычи Техаса. Объявила о банкротстве «Вайтинг петролеум», добывающая нефть на месторождении Баккен. Крупнейшие транснациональные корпорации сообщают о сокращении финансирования отрасли на 50 млрд долларов.

Что еще более усугубляет ситуацию — резко падает потребление нефти в самих США. Даже с учетом распечатывания свободного места в стратегическом нефтяном резерве объемом 77 млн. барр., все хранилища страны будут заполнены к маю. Известны случаи, когда нефтедобытчики доплачивают любому, кто соглашается забрать нефть, а для хранения тяжелой битумной нефти разрабатываются пластиковые емкости.

Таким образом, заявленное президентом Трампом «естественное» или «органическое» сокращение добычи нефти в США на 2 млн. барр. к концу 2020 года стало явью уже сейчас. А существующая цена на нефть гарантирует не только прекращение экспорта нефти из США, но и разорение сланцевиков, отягощенных кредитами в десятки миллиардов долларов. Максимум, который может обеспечить правительство США, это государственная поддержка отрасли, которая позволит сохранить на плаву хотя бы компании, добывающие наиболее чистую нефть богатых месторождений соответственно с наиболее низкой себестоимостью.

Безусловно, проводя эту политику, Россия несет сиюминутные убытки. Которые с удовольствием смакуют все западные СМИ и российские либералы. Предпочитая не замечать тот неоспоримый факт, что именно Россия, впервые в истории играя по навязанным «нашими западными партнерами правилам», кардинально изменила всю ситуацию в мире. Демонстрируя, что способна навязать свои правила и отстаивать собственные интересы.

Да, на войне как на войне. И даже самая победоносная битва невозможна без потерь. Тем более сегодня, когда эпидемия коронавируса и мировой кризис кардинально меняют не то что какой-то отдельный сегмент рынка — меняют весь мир и прежние правила игры.

Уже очевидно, что рушатся союзы и устоявшиеся политические, экономические и военные связи. И потери несут абсолютно все государства. Вот только выигрывают в конечном итоге лишь те, кто заранее готовился к худшему, закален многолетними санкциями, сумел в критических сегментах перейти к автаркии и, если вспомнить Пушкина, «простой продукт имеет».

Не резаную бумагу. И не спекулятивные показатели фондовых спекулянтов, торгующих никогда не существовавшими объемами зерна, нефти et cetera. Выигрывает тот, у кого есть нефть и газ, вода и лес, зерно и т.п. И готовность противостоять любому внешнему давлению.

У России все это есть.

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