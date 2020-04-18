Путин сообщил о продлении срока действия заканчивающихся российских паспортов

Срок действия заканчивающихся паспортов граждан РФ будет продлен до 15 июля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Эта инициатива стала следствием предпринимаемых государством мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Помимо паспортов, согласно тексту Указа на официальном сайте Кремля, продлены до середины июля будут также национальные водительские удостоверения.

Гражданам, которым исполнилось 14 лет, признать основным документом, удостоверяющим личность, свидетельство о рождении до 15 июля, сообщается в тексте Указа.