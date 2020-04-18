Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

 Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057
Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

 Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19
Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

 ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся
Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

Тест на антитела к коронавирусу разработали российские ученые

 Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057

Число выздоровевших россиян от COVID-19 возросло до 3057
Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ сможет привлечь спецсилы ВС для борьбы с коронавирусом

 Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19

Путин поручил Правительству РФ сформировать прогноз распространения COVID-19
Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

Шел 45-й день развязанной Россией нефтяной войны

 ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся
10:45   18 Апреля 2020
Политика

Оперштаб сообщил о 4785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Оперштаб сообщил о 4785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Медики зафиксировали 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах Российской Федерации за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в России составляет 36 793 человека. Скончались 313 человек, 3057 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели. 

Власти РФ прилагают все усилия для сдерживания распространения COVID-19 на территории РФ. Всего было проведено более 1,81 миллиона тестов на коронавирус. 

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В столице число заболевших достигло 20 754 случаев, 127 человек скончались. В Московской области заражены 3954 человека, 40 пациентов с COVID-19 умерли. В Петербурге инфицированы 1646 человек, семеро скончались. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...