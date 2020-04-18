Оперштаб сообщил о 4785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Медики зафиксировали 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах Российской Федерации за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в России составляет 36 793 человека. Скончались 313 человек, 3057 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели.

Власти РФ прилагают все усилия для сдерживания распространения COVID-19 на территории РФ. Всего было проведено более 1,81 миллиона тестов на коронавирус.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В столице число заболевших достигло 20 754 случаев, 127 человек скончались. В Московской области заражены 3954 человека, 40 пациентов с COVID-19 умерли. В Петербурге инфицированы 1646 человек, семеро скончались.