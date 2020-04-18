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МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски
Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

 Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня

Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня
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10:11   18 Апреля 2020
Политика

Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня

Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня

Церемония освящения Благодатного огня началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме без участия верующих и паломников из-за распространения коронавирусной инфекции.

Для обеспечения безопасности здоровья граждан было принято решение провести церемонию в режиме онлайн, через трансляцию, подчеркнул глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор. Об этом сообщил ТАСС

По окончанию греческий священнослужитель вынесет Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Там представители посольств стран его встретят.

На сегодняшний день зарегистрировано более 2 200 000 случаев заражения COVID-19. Более 570 000 человек полностью выздоровели.

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Автор: Кристина Мокроусова
#иерусалим #храм гроба господня #коронавирус

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