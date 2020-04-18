Киевский миллионер призвал власти Украины обратиться к РФ за помощью в тушении пожаров

Киевский предприниматель Александр Меламуд, являющийся одним из совладельцев ТРЦ Dream Town, призвал украинские власти обратиться к России за помощью в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Загрязнение воздуха в Киеве из-за возобновившихся накануне пожаров в Чернобыльской зоне уже достигло критической отметки. Об этом заявил миллионер из Киева Александр Меламуд в своем блоге, сообщает "Политнавигатор".

По словам предпринимателя, накануне днем уровень загрязнения воздуха в ближайшем пригороде Киева достиг отметки 50. Сейчас прибор показывает отметку в 153. В некоторых районах Киева показатель превышает 400.

"Не можете справиться сами, попросите Россию. У них отличная пожарная авиация", — пишет Меламуд.

По словам юриста Андрея Портнова, западные "партнеры" вряд ли придут на помощь Украине. В пример Портнов привел Германию, выделяющую Киеву мизерную помощь.