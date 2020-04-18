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10:03   18 Апреля 2020
Политика

США обеспокоены возможными кибератаками против сферы здравоохранения Чехии

США обеспокоены возможными кибератаками против сферы здравоохранения Чехии

Государственный департамент США заподозрил хакеров в кибератаках на Чехию, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

В сообщении главы американского ведомства говорится, что США получили данные от Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии, что на их сферу здравоохранения произвели ряд кибератак. Какая страна могла бы готовить подобные диверсии или кто к этому причастен, Помпео не сообщил.

Как отметил госсекретарь США, кибератаки могут нести смертельную опасность госпиталям и всей системе здравоохранения Чехии. Также Помпео заявил, что все причастные к атакам будут нести ответственность за свои действия. Об этом сообщает РИА Новости

"Мы призываем прекратить злонамеренную кибердеятельность против системы здравоохранения Чехии. Призываем все страны не закрывать глаза на подобные действия", — говорится в заявлении главы Госдепа США.

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Автор: Илья Романович
#сша #чехия #кибератака

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