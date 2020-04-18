США обеспокоены возможными кибератаками против сферы здравоохранения Чехии

Государственный департамент США заподозрил хакеров в кибератаках на Чехию, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

В сообщении главы американского ведомства говорится, что США получили данные от Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии, что на их сферу здравоохранения произвели ряд кибератак. Какая страна могла бы готовить подобные диверсии или кто к этому причастен, Помпео не сообщил.

Как отметил госсекретарь США, кибератаки могут нести смертельную опасность госпиталям и всей системе здравоохранения Чехии. Также Помпео заявил, что все причастные к атакам будут нести ответственность за свои действия. Об этом сообщает РИА Новости.