Камеры фиксации нарушений ПДД в Москве будут отслеживать соблюдение пропускного режима

Видеокамеры фотовидеофиксации нарушений ПДД будут использоваться для контроля за соблюдением пропускного режима в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Автомобили, которые не включены в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями пропускного режима. Владельцев таких автомобилей будут штрафовать, заявил Собянин.

Также мэр столицы отметил, что те граждане, которые имеют право передвигаться по городу без пропуска, с 22 апреля должны будут оформить пропуска на автомобили.

Мэр Москвы ранее продлил до 1 мая ограничительные меры в связи с распространением COVID-19, принятые 13 апреля.