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МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски
Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

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9:50   18 Апреля 2020
Политика

Камеры фиксации нарушений ПДД в Москве будут отслеживать соблюдение пропускного режима

Камеры фиксации нарушений ПДД в Москве будут отслеживать соблюдение пропускного режима

Видеокамеры фотовидеофиксации нарушений ПДД будут использоваться для контроля за соблюдением пропускного режима в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Автомобили, которые не включены в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями пропускного режима. Владельцев таких автомобилей будут штрафовать, заявил Собянин. 

Также мэр столицы отметил, что те граждане, которые имеют право передвигаться по городу без пропуска, с 22 апреля должны будут оформить пропуска на автомобили. 

Мэр Москвы ранее продлил до 1 мая ограничительные меры в связи с распространением COVID-19, принятые 13 апреля. 

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин

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