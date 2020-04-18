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 МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски

МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски
Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

 Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня

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9:44   18 Апреля 2020
Политика

Собянин продлил до 1 мая введенные в Москве ограничения в связи с COVID-19

Собянин продлил до 1 мая введенные в Москве ограничения в связи с COVID-19

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что ограничения, введенные в Москве 13 апреля, будут действовать до 1 мая. Решение связано с ситуацией с распространением коронавируса в столице.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве развивается далеко не по худшему сценарию, заявил ранее Собянин. По его словам, число зараженных растет, но не в геометрической прогрессии, как опасались специалисты. 

Собянин отметил, что очень похожий на Москву Нью-Йорк оказался в гораздо худшем положении. Столичные больницы всего неделю назад работали на пределе возможностей, но уже сейчас режим работы медиков нормализовался. 

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

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