Собянин продлил до 1 мая введенные в Москве ограничения в связи с COVID-19

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что ограничения, введенные в Москве 13 апреля, будут действовать до 1 мая. Решение связано с ситуацией с распространением коронавируса в столице.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве развивается далеко не по худшему сценарию, заявил ранее Собянин. По его словам, число зараженных растет, но не в геометрической прогрессии, как опасались специалисты.

Собянин отметил, что очень похожий на Москву Нью-Йорк оказался в гораздо худшем положении. Столичные больницы всего неделю назад работали на пределе возможностей, но уже сейчас режим работы медиков нормализовался.