Собянин сообщил, что заболеваемость COVID-19 в РФ идет не по худшему сценарию

Количество случаев COVID-19 в столице растет, но не в геометрической прогрессии, не по худшему сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политик подчеркнул, что если на прошлой неделе медицинские учреждения работали на пределе своих возможностей, то сегодня уже в нормальном режиме, имея запас мощностей. Пять клиник, изначально планируемых быть переведенными в режим работы с COVID-19, были оставлены в качестве резерва.

Благодаря вовремя предпринятым эффективным мерам государства для борьбы с коронавирусной инфекцией уровень заболеваемости COVID-19 относительно низкий. Крайне эффективно проявил себя режим самоизоляции.