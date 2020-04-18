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 МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски

МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски
Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

Оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях заражения коронавирусом в России

 Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня

Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме началась в храме Гроба Господня
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9:42   18 Апреля 2020
Политика

Собянин сообщил, что заболеваемость COVID-19 в РФ идет не по худшему сценарию

Собянин сообщил, что заболеваемость COVID-19 в РФ идет не по худшему сценарию

Количество случаев COVID-19 в столице растет, но не в геометрической прогрессии, не по худшему сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политик подчеркнул, что если на прошлой неделе медицинские учреждения работали на пределе своих возможностей, то сегодня уже в нормальном режиме, имея запас мощностей. Пять клиник, изначально планируемых быть переведенными в режим работы с COVID-19, были оставлены в качестве резерва.

Благодаря вовремя предпринятым эффективным мерам государства для борьбы с коронавирусной инфекцией уровень заболеваемости COVID-19 относительно низкий. Крайне эффективно проявил себя режим самоизоляции.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #собянин #коронавирус

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