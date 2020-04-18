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9:03   18 Апреля 2020
Общество

МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски

МЧС предупредило об опасности ношения одной и той же одноразовой маски

Важно правильно носить маску, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МЧС России.

В МЧС рассказали, что важно, чтобы маска плотно прикрывала рот и нос. Ведомство отметило, что не имеет значение, какой стороной носить маску. Об этом сообщает РИА Новости.

МЧС напоминает, что существуют многоразовые и одноразовые маски, также маски могут отличаться по времени применения. Цена этих масок будет зависеть от различной пропитки внутри маски. Спасатели рекомендуют не носить все время одну и ту же маску. Одноразовую маску после применения необходимо немедленно утилизировать.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мчс #маска #коронавирус

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