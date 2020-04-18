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Украинская телеведущая попросила Зеленского не пытаться изображать Илона Маска

Украинская телеведущая попросила Зеленского не пытаться изображать Илона Маска

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8:36   18 Апреля 2020
Политика

Украинская телеведущая попросила Зеленского не пытаться изображать Илона Маска

Украинская телеведущая попросила Зеленского не пытаться изображать Илона Маска

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит смешно и неубедительно, пытаясь изображать Илона Маска, заявила телеведущая и актриса Снежана Егорова, раскритиковав лидера страны за невыполнение предвыборных обещаний.

Егорова указала на то, что Зеленский назначил некомпетентных людей на ответственные должности. Также она обвинила украинского президента в отсутствии должного реагирования на пандемию коронавируса COVID-19. Информацией об этом телеведущая поделилась в видеоролике, который был опубликован в социальной сети Facebook.

Зеленскому, по словам Егоровой, уже следует закончить тот фарс, который он играет для своей страны и всего остального мира.

"Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно", - подчеркнула телеведущая.

Президент Украины ранее признался, что борьба с коронавирусом его утомила.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #илон маск #зеленский

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