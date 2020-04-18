Задержанный в Абакане замглавы Хакасии подозревается в получении взятки

Замглавы Хакасии Сергей Новиков был задержан сотрудниками полиции. Его подозревают в получении взятки, заявили в пресс-службе правительства республики.

Новикова задержали 17 апреля в Абакане. Против него возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Задержание министра строительства и ЖКХ региона прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов. Он заявил, что окончательный вердикт по делу чиновника вынесет суд.

"Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона", - подчеркнул Коновалов.

Чиновник, как отмечает портал "Газета.ру", сославшийся на СМИ, "получил взятку" от представителя одной из строительных компаний Хакасии. Во время передачи денег Новиков был задержан.