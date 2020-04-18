Конвой американской военной техники был замечен в сирийской провинции Хасака

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщает, что крупная колонна бронетехники проследовала в сторону базы США у Аш-Шаддади.

Соединенные Штаты стягивают военный контингент в Сирию. По данным новостного портала Al Nour, очередное подкрепление из 45 американских бронеавтомобилей и около 200 военнослужащих переброшено на восток провинции через иракско-сирийскую границу. В составе конвоя также замечены вооружение, боеприпасы и цистерны с топливом.

На севере провинции прогремел взрыв. Детонировала мина, которую установили на пути радикальных курдов из числа «Сирийских демократических сил» (SDF). По данным ФАН, СВУ принадлежит террористам запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". В результате взрыва никто не пострадал.