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7:53   18 Апреля 2020
Общество

Трое человек погибли при падении частного самолета под Хабаровском

Трое человек погибли при падении частного самолета под Хабаровском

Трое человек стали жертвами падения частного легкомоторного воздушного судна в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Самолет разбился во время учебно-тренировочного полета. По данным ФАН, Л-42 разбился в районе поселка Лесное.

На месте инцидента работают спасатели. На данный момент проводится тушение огня.

Причины крушения будет выяснять комиссия.

Воздушное судно марки Л-4 — многоцелевой легкий самолет-амфибия. Производится с 2005 года на НПО "Авиатех". Максимально способен вместить трех человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#самолет #крушение #хабаровский край

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