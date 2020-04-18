Зеленский рассказал о своем плане "возвращения" Донбасса под контроль Киева

Донбасс вернется под контроль Киева после того, как регион покинут "войска". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала "Украина".

Зеленский заявил, что сразу после этого украинцы "вернутся к жизни", а затем под контроль украинских властей вернется граница.

"Выйдут войска — и мы зайдем", - заявил он.

По его словам, сначала Киев планирует получить контроль к границе, а после — провести выборы в регионе.

Данный сценарий противоречит Минским договоренностям. Их подписание означает, что Киев согласен с проведением метсных выборов, а затем с предоставлением особого статуса Донбасса.