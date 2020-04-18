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6:39   18 Апреля 2020
Армия

Турчинов похвалил себя за создание “ракетного щита” Украины

Турчинов похвалил себя за создание “ракетного щита” Украины

Украина теперь обладает "ракетным щитом", заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Это он считает своей заслугой.

Турчинов заявил, что для него создание ракетной программы было личным приоритетом. Информацией об этом он поделился во время видеоконференции Киевского форума по безопасности.

"Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию", - подчеркнул бывший секретарь СНБО.

Украина, по словам Турчинова, сейчас обладает двумя ракетами, которые якобы способны поражать цели на большом расстоянии. Он посетовал на то, что сейчас в стране наблюдаются проблемы с госзаказами и системным финансированием. Без этого "ракетный щит" работать не в состоянии.

В этом году, как отметил экс-секретарь СНБО, власти страны не планируют закупать ракеты "Ольха", которые ранее были приняты на вооружение.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #турчинов #ольха

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