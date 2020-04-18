Российские и итальянские военные провели дезинфекцию домов престарелых в Ломбардии

Совместные работы по дезинфекции домов престарелых в двух населенных пунктах Ломбардии провели военные из РФ и подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии, сообщает Минобороны РФ.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что военные специалисты из России совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия). Об этом сообщает РИА Новости.

Военные врачи-эпидемиологи из РФ и военные подразделений РХБЗ Минобороны РФ совместными усилиями с итальянскими специалистами в общей сумме провели полную дезинфекцию пансионатов для престарелых в более чем 60 населенных пунктах Ломбардии.

Италия находится на втором месте среди стран по числу погибших от осложнений после перенесенного коронавируса. В стране зафиксировано более 172 тысяч зараженных. Вылечились более 42 тысяч пациентов.