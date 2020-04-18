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5:22   18 Апреля 2020
Общество

Генсек ООН призвал сделать вакцину от COVID-19 доступной “везде и для всех”

Генсек ООН призвал сделать вакцину от COVID-19 доступной “везде и для всех”

Вакцина от коронавируса COVID-19 должна быть доступна везде и для всех, убежден генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он считает, что она должна стать всемирным достоянием.

Генсек указал на то, что для разработки вакцины требуется глобальная коалиция. Он хочет, чтобы люди во всех странах имели к ней доступ. Информацией об этом Гутерреш поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

"Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние", — отметил генеральный секретарь ООН.

Ученые неоднократно заявляли, что быстро разработать вакцину от коронавируса и запустить ее в массовое производство невозможно. Существуют процессы, которые нельзя обойти. При этом они требуют времени.

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Автор: Руслан Неглинный
#генсек оон #гутерреш #коронавирус

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