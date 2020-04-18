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4:45   18 Апреля 2020
Общество

Трамп считает, что жертвами коронавируса в США станут 65 тысяч человек

Трамп считает, что жертвами коронавируса в США станут 65 тысяч человек

Количество жертв коронавируса в США не станет огромным, уверен американский президент Дональд Трамп. Он прогнозирует примерно 60–65 тыс. смертей от COVID-19 в стране.

Трамп указал на то, что от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах могли бы умереть 2,2 млн человек. Сейчас он убежден, что этого не произойдет. Информацией об этом американский лидер поделился с журналистами во время брифинга.

Значительно снизить число жертв, как сказал глава Белого дома, помогли меры, предпринятые властями. В том случае, если бы ничего не делалось, счет летальных исходов пошел бы на миллионы.

"Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн. Но мы проделали большую работу", — подчеркнул Трамп.

Президент США признался, что эксперты даже после принятых властями мер сначала прогнозировали гибель 100–240 тыс. человек. Теперь их прогнозы изменились.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #коронавирус

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