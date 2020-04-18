Появление неактуальных номеров в приложении клиентов объяснили представители Сбербанка

Пользователи мобильного приложения Сбербанка обнаружили там собственные старые номера, которыми уже не пользуются. Пресс-служба банка ответила на вопрос, почему они могли там появиться.

Сотрудники в беседе с РИА Новости подчеркнули, что на возникшие дополнительные номера не приходят никакие уведомления или оповещения. Они необходимы исключительно для голосовой связи в случае нерабочего состояния основного номера.

Неактуальную информацию пользователи в любой момент могут удалить из списка в приложении, добавили в Сбербанке.

Банк ранее также отменил взимание комиссии при условии денежного перевода размером до 50 тыс. рублей