Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Появление неактуальных номеров в приложении клиентов объяснили представители Сбербанка

Появление неактуальных номеров в приложении клиентов объяснили представители Сбербанка

 Оперштаб заявил, что в Москве скончался 21 пациент с положительным тестом на COVID-19

Оперштаб заявил, что в Москве скончался 21 пациент с положительным тестом на COVID-19
Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

 ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов

ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов
ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

 Коронавирус напомнил о военных биолабораториях США на Украине

Коронавирус напомнил о военных биолабораториях США на Украине
Появление неактуальных номеров в приложении клиентов объяснили представители Сбербанка

Появление неактуальных номеров в приложении клиентов объяснили представители Сбербанка

 Оперштаб заявил, что в Москве скончался 21 пациент с положительным тестом на COVID-19

Оперштаб заявил, что в Москве скончался 21 пациент с положительным тестом на COVID-19
Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

 ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов

ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов
ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

ВОЗ проглядела эпидемию коронавируса в США и Трамп обиделся

 Коронавирус напомнил о военных биолабораториях США на Украине

Коронавирус напомнил о военных биолабораториях США на Украине
3:42   18 Апреля 2020
Экономика

Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

Строители в Московской области возобновят возведение домов при поддержке властей региона, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Регламент, обеспечивающий безопасную в условиях пандемии коронавируса работу на стройплощадках, уже разрабатывается. Интерес со стороны покупателей губернатор обещал подогреть снижением ипотечных ставок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Воробьев указал на предложение российского президента Владимира Путина об ипотеке под 6,5% и напомнил о действующих в регионе собственных льготных программах.

"У нас сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры. Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека", — подчеркнул губернатор.

Некоторые страны, по словам Воробьева, в условиях пандемии COVID-19 замораживают стройки. В Московской области, напротив, хотят сделать все возможное, чтобы строители продолжали трудиться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#стройка #воробьев #подмосковье #ипотека #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...