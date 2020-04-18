Губернатор Подмосковья пообещал поддержать строителей и сделать ипотеку доступней

Строители в Московской области возобновят возведение домов при поддержке властей региона, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Регламент, обеспечивающий безопасную в условиях пандемии коронавируса работу на стройплощадках, уже разрабатывается. Интерес со стороны покупателей губернатор обещал подогреть снижением ипотечных ставок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Воробьев указал на предложение российского президента Владимира Путина об ипотеке под 6,5% и напомнил о действующих в регионе собственных льготных программах.

"У нас сохранятся льготные программы, которыми также можно воспользоваться при приобретении квартиры. Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека", — подчеркнул губернатор.

Некоторые страны, по словам Воробьева, в условиях пандемии COVID-19 замораживают стройки. В Московской области, напротив, хотят сделать все возможное, чтобы строители продолжали трудиться.