Оперштаб заявил, что в Москве скончался 21 пациент с положительным тестом на COVID-19

Двадцать один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Москве, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Медиками у всех пациентов была обнаружена пневмония. Также тест на коронавирусную инфекцию у погибших имел положительный результат.

Среди умерших оказались люди в возрасте от 34 лет до 91 года. Тридцатичетырехлетний мужчина страдал болезнью Пиквика и у него наблюдалась "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

Оперштаб напоминает о соблюдении мер безопасности и режима самоизоляции, особенно пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.