ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов

Террористы в Идлибе обстреляли три населенных пункта, заявил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации нарушили действующий в Идлибе режим прекращения огня. Их обстрелу подверглись населенные пункты Серакаб, Маарет-Мухос и Кафер-Баттих.

Руководитель ЦПВС также рассказал о патрулировании в САР, которое в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании провели сотрудники военной полиции РФ и силы армейской авиации.

Режим перемирия, по словам Журавлева, подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования, не нарушали.