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ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов

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2:47   18 Апреля 2020
Политика

ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов

ЦПВС сообщил об обстрелах в Идлибе с позиций террористов

Террористы в Идлибе обстреляли три населенных пункта, заявил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации нарушили действующий в Идлибе режим прекращения огня. Их обстрелу подверглись населенные пункты Серакаб, Маарет-Мухос и Кафер-Баттих.

Руководитель ЦПВС также рассказал о патрулировании в САР, которое в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании провели сотрудники военной полиции РФ и силы армейской авиации.

Режим перемирия, по словам Журавлева, подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования, не нарушали.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб #террористы #цпвс

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