Собянин назвал условие для ужесточения пропускного режима в Москве

Введение пропускного режима в Москве из-за распространения коронавируса дало хороший эффект, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он назвал условия для возможного ужесточения режима пропусков.

Собянин отметил, что на такие меры власти Москвы могут пойти в том случае, если количество нарушений со стороны жителей и предприятий увеличится. Все инструменты для ужесточения пропускного режима имеются. Информацией об этом мэр поделился в интервью телеканалу "Россия 1".

В настоящее время, по словам Собянина, большинство москвичей соблюдает режим самоизоляции. Он добавил, что введенный режим пропусков привел к уменьшению транспортного потока на полмиллиона человек.

Московские власти в ближайшее время намерены улучшить пропускную систему.