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0:52   18 Апреля 2020
Политика

Аэропорт "Митига" покинули сразу шесть турецких беспилотников

Аэропорт "Митига" покинули сразу шесть турецких беспилотников

Беспилотные аппараты, принадлежащие Турции, взлетели с авиабазы "Митига" в Ливии. В небо поднялись сразу шесть турецких БПЛА.

Сведения о массовом взлете дронов появились в пятницу вечером, 17 апреля. Информацией об этом поделился телеканал Libya Alhadath TV. С какой целью были запущены беспилотники, пока не известно.

Пользователи соцсетей, проживающие в Триполи, как отмечает Федеральное агентство новостей, ранее отметили повышенную активность турецкой военной техники. В окрестностях Триполи боевики ПНС Ливии запустили БПЛА, присланные им Турцией. Позже появились сведения о сбитом дроне над городом Насма, после того как он попытался нанести удар по автомобилям армии Халифы Хафтара.

Аэродром "Митига" продолжает принимать гражданские рейсы, несмотря на то, что бандформирования ПНС Ливии вместе с турецкими военными используют его для вооруженных провокаций.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #беспилотники #бпла #митига

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