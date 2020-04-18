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0:40   18 Апреля 2020
Политика

Сирия получила помощь от РФ путем поставок аппаратов ИВЛ и тестов на COVID-19

Сирия получила помощь от РФ путем поставок аппаратов ИВЛ и тестов на COVID-19

Российская компания "Европолис" реализовала поставку средств для борьбы с коронавирусной инфекцией Министерству здравоохранения Сирии.

Компания отправила на территорию Сирии 1 тыс. защитных костюмов, столько же халатов, защищающих от вирусов, 10 тыс. тестов на выявление COVID-19, а также 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает информационное агентство Anna-News.info.

Новая поставка, в которую войдут 150 аппаратов ИВЛ, состоится 20 апреля, подчеркнул представитель "Европолиса". Помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией предоставляется российской стороной крайне своевременно, так как Сирия особенно нуждается в наличии необходимой техники в ситуации с COVID-19 в стране.

Количество инфицированных в САР, по последней информации, равно 38, сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #коронавирус

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